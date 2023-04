Fernando & Sorocaba se unem a paraguaia Fiorella no primeiro EP do projeto “On Fire”

Gravado no evento gastronômico que mais atrai público em todo o Brasil, primeiro compilado estreia nas plataformas de áudio às 21h de hoje (27)

Depois do sucesso de “Cancelado”, faixa que abriu os lançamentos de “On Fire” e, com apenas duas semanas desde que chegou às plataformas, soma mais de 8 milhões de streams em áudio e vídeo, agora Fernando & Sorocaba disponibilizam o EP.1 do projeto. Gravado no “Isso é Churrasco On Fire”, evento gastronômico que mais atrai público em todo o Brasil, a primeira parte do audiovisual estreia nas plataformas de áudio às 21h desta quinta (27).

O carro chefe deste primeiro EP é “Laça Nóis”, a nova música de trabalho da dupla que é um feat com a cantora paraguaia Fiorella que, com uma voz potente e apenas 14 anos de idade é a nova aposta da dupla para o sertanejo. O videoclipe em questão fica disponível no YouTube a partir das 12h de sexta (28) e promete dar mais destaque a jovem, que pretende lançar seus primeiros trabalhos no nicho ainda este ano. Outras faixas que compõem o álbum são as inéditas “Tudo Errado” e “Automático” e os pot pourris “Pura emoção/ Clima de Rodeio” e “Ainda Ontem Chorei de Saudade”.

“Cancelado nos surpreendeu antes mesmo da gravação, quando soltamos a guia da música nas redes sociais. O público abraçou esse lançamento logo de cara por ser uma música que dialoga muito bem com o cotidiano. É o vizinho que cuida da sua vida, o outro que inventa história… essa música traz essa verdade e por isso a galera abraçou. O EP 1 traz cinco novas músicas que vão do sertanejo raiz até as mais românticas e atuais, vocês vão gostar”, afirma Sorocaba.

“Esse projeto traz muito da nossa essência e do que a gente ama fazer. Tem música pra todo mundo, pra chorar, pra beber, pra dançar, pra curtir no churrasco com a galera. Nossas expetativas estão bem altas, esperamos que vocês gostem!”, completa Fernando.

“Isso é Churrasco On Fire”

O audiovisual, filmado em Mogi Mirim/SP dentro do evento “Isso é Churrasco On Fire” na presença de mais de seis mil espectadores, mostra para o grande público a proposta inovadora do evento, com conceito 100% temático e exclusivo. O open churras de carnes nobres tem cortes como ancho, chorizo, brisket, costela, picanha, short rib, além de hambúrgueres e acompanhamentos. Além disso, sua nova versão trouxe três grandes novidades, como a Máquina do Churrasco, Camarote On Fire e o Palco Gourmet, que abrilhantaram ainda mais a tarde e o projeto como um todo.

A gravação também contou com as ilustres participações de João Bosco & Vinícius, DJ Chris No Beat e Luan Pereira em hits que chegam às plataformas de música nos próximos meses. Acompanhem o evento nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades @issoechurrascoonfire