A empresa de segurança digital Axur lançou uma ferramenta grátis para consultar se o celular está sendo rastreado. Para tanto, o usuário só precisa informar o IMEI do smartphone, que funciona como identificador único do aparelho. A companhia demonstrou a novidade com exclusividade ao TechTudo e faz o alerta de que as pessoas podem estar sendo espionadas sem saber.

De acordo com o diretor de segurança cibernética Thiago Bordini, o vírus – tecnicamente chamado de spyware – está embutido em joguinhos casuais e aplicativos à disposição em lojas alternativas de Android e de iPhone. O usuário instala o app e, sem saber, leva também um código malicioso para dentro do smartphone.

Como usar o Axur Anti Stalker

Primeiro é necessário verificar o IMEI do celular. Basta abrir o discador do telefone e entrar com a numeração *#06#. O TechTudo tem tutoriais que ensinam em detalhes a fazer o procedimento no Android e no iPhone.

Copie o código do IMEI.

Acesse a ferramenta em antistalker.axur.com e cole a numeração do IMEI. Aguarde a checagem na base de dados da empresa de cibersegurança.

Donos de celulares dual SIM devem fazer o procedimento com os dois IMEIs.