Ferro Velho era usado como fachada para venda de drogas

Casal é preso usando ferro velho como fachada para venda de drogas no Bairro Sayonara em Campo Grande. No local os policiais flagram um usuário comprando drogas. Abordado o motorista revelou que sempre comprava drogas no ferro velho pelo valor de R$ 20 a porção de cocaína.

O autor tentou se evadir e acabou se machucando, mas foi alcançado e preso. Ele tentou se livrar das drogas jogando no vaso sanitário, sem sucesso. A mulher que estava na casa negou que as drogas seriam delas e disse não ter conhecimento dos fatos. Ela disse que era diarista e que recebia pensão de seu ex-marido por causa dos filhos em comum e que “tocava” a reciclagem. Foi feito pedido de prisão domiciliar para a mulher por causa das crianças.