Festa da Linguiça de Maracaju: Foram servidos 20 toneladas da legítima iguaria.

Cerca de 25 mil pessoas devem passaram pelo Parque de Exposições nesse ano a 27º da Linguiça de Maracaju foi organizada pelo Rotary Club do município e Casa da Amizade, com o apoio do governo estadual, por meio da Fundação de Cultura. O festival gastronômico tem caráter filantrópico. Toda a renda é distribuída para as entidades sociais.

A legítima!

Linguiça de Maracaju ganhou o selo de Indicação Geográfica (IG), emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). O certificado garantiu à iguaria proteção contra falsificações de origem e produção, selando a autenticidade.

O prefeito Marcos Calderan destacou cobertura da Revista Boca do Povo na festa e agradeceu o apoio e parceria na divulgação do evento. Estiveram presentes no evento o Governador Eduardo Riedel e o deputado Paulo Corrêa.