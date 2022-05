Domingo, 1º de Maio, também foi dia de comemorar o retorno das festas populares com a tradicional 26º Festa da Linguiça em Maracaju e o deputado Coronel David (PL), saiu de Dourados após as manifestações pró Bolsonaro e fez questão de prestigiar essa retomada importante para o município. “A realização desta 26º edição simboliza que Mato Grosso do Sul está vencendo a pandemia, voltando ao aquecimento da economia local e da valorização da cultura do nosso Estado. Fico feliz em ter contribuído ativamente no desenvolvimento do município enviando R$ 120 mil reais em recursos através de emendas parlamentares e poder presenciar esta grande festa conversando com a população local, reencontrando parceiros e apoiadores, fortalecendo assim, o nosso trabalho em Maracaju”, destacou David.

MS TRADIÇÃO EM MS

A 26ª Festa da Linguiça contou com 8 toneladas de linguiça e aproximadamente 20 mil pessoas circulando durante os dias 29 de abril ao dia 1º de maio, no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, sendo repassados pelo Governo do Estado R$ 300 mil ao Rotary Club de Maracaju, que organiza o evento.

A primeira edição da Festa da Linguiça foi realizada em 1994. A partir desse ano, a linguiça feita com cortes em cubo de carne bovina de primeira passou a ser um dos ícones da culinária de Mato Grosso do Sul, se tornando famosa em outros estados do Brasil e também mundo afora.