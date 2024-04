Festa de Nossa Senhora Aparecida é inserida no Calendário de Eventos de MS

Foto: A nova lei é de autoria do deputado estadual Junior Mochi/Luciana Nassar/ALEMS.

A Festa de Nossa Senhora Aparecida, realizada no município de Sonora, foi incluída no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. É o que estabelece a Lei 6.211 de 2024 , de autoria do deputado estadual Junior Mochi (MDB). A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (5).

De acordo com o parlamentar, a Festa de Nossa Senhora Aparecida é realizada, anualmente, entre os dias 3 a 12 de outubro. Neste ano, acontecerá sua 34ª edição, com uma programação diversa, com atividades religiosas, sociais e comunitárias.

“A festa atrai tanto moradores locais quanto visitantes de outras regiões, sendo uma oportunidade para a comunidade se reunir, se divertir e valorizar as tradições do interior brasileiro”, afirmou Junior Mochi .