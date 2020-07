A Festa de Nossa Senhora da Abadia; padroeira do município de Sidrolândia, entrou hoje (28) para o calendário oficial de eventos de MS. Partindo a vigorar da publicação, no Diário Oficial do Estado, da Lei nº 5.544, de autoria do deputado estadual Gerson Claro (Progressistas), líder do Governo na Assembleia Legislativa. O evento é comemorado anualmente no dia 15 de agosto, quando o povo manifesta sua devoção participando de novenas, procissões, missas, pagamento de promessas e coroação da santa. “É uma festa com mais de 63 anos de tradição, uma manifestação religiosa, artística e cultural muito importante para o povo de Sidrolândia. Além disso, temos os turistas que chegam ao município ajudando a ampliar a renda e trazendo desenvolvimento para a cidade”, justificou o parlamentar. O 15 de agosto foi escolhido para comemoração anual por ser a data em que se celebra o Dia de Nossa Senhora de Abadia.