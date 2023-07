Festas típicas dos CCI’s ressaltam o protagonismo do idoso e reforçam o convívio familiar

Comidas típicas, músicas, bailes e atividades recreativas alusivas às festas juninas. O cenário nas unidades da Secretaria de Assistência Social (SAS) nesta época do ano resgata as tradições do campo, valorizando os diversos tipos de manifestações culturais que acontecem nas regiões do país nesta época do ano. No entanto, o objetivo dos eventos vai além da diversão, buscando, também, o reforço da socialização.

Para os idosos que frequentam os Centros de Convivência do Idoso (CCI’s), as festividades reforçam as ações socioeducativas desenvolvidas no Serviço de Fortalecimento de Vínculos e proporcionam uma oportunidade para que eles se envolvam em atividades que promovem a interação social e o bem-estar emocional, além de permitir que os usuários interajam com pessoas de outras unidades.

Foi com essa proposta que os CCI’s Jacques da Luz e Vovó Ziza realizaram, esta semana, festas juninas que resgataram a memória afetiva e reforçaram o protagonismo da terceira idade por meio de concursos como o promovido pelo CCI Jacques da Luz, que premiou o casal de idosos melhor caracterizado.

O aposentado João Oliveira, 80 anos, contou que o evento teve um significado especial, já que ele passou a ter a oportunidade de participar de eventos culturais depois que começou a frequentar o CCI. “Adorei a festa, tudo estava muito bom, especialmente para mim porque quando era jovem não tinha oportunidades de lazer”.

Animada com o concurso de Rainha Caipira, Maria Araújo, 63 anos, é frequentadora do CCI Jacques da Luz há dois anos. A aposentada conta que não perde um baile das quintas-feiras. “Venho sempre. Hoje estou à caráter, caprichei para participar da festa”.

“A Festa Caipira do CCI é uma atividade que faz parte das ações do SCFV para a pessoa idosa, que tem como objetivo a prevenção de situações de risco social e o desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade dos idosos. Nossa equipe preparou tudo com muito carinho e tivemos um apoio muito importante dos parceiros da unidade e de comerciantes do bairro”, disse a coordenadora do CCI, Janaína Salvador.

A unidade conta com 100 idosos inscritos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que quatro vezes na semana participam de atividades esportivas e recreativas, como pilates, dança, oficina da memória, vôlei adaptado, jogos de mesa e a oficina Mente Ativa, em parceria com a USF Moreninha, que realiza com os idosos, atividades que estimulam a concentração, o cognitivo e a autonomia.

Família reunida

Já no CCI Vovó Ziza, a festa, que já está em sua 16ª edição, aconteceu até o final da tarde desta sexta-feira (7) e foi organizada com o intuito de reunir a família dos 900 idosos inscritos no Serviço de Convivência. “É muito importante para eles mostrarem aos parentes e amigos o espaço e a qualidade dos serviços que a gestão oferece”, pontuou a coordenadora Lúcia Alencar.

A decoração também foi pensada nesta união, com ambientes onde as famílias pudessem registrar o momento juntas. Como toda sexta-feira já acontece o tradicional baile da unidade, para a festa foram convidadas as bandas Laço de Ouro e Zé Carrilho e Banda.

Ao lado das duas irmãs, sobrinhas e netas, a aposentada Ivete da Cruz Magalhães, 81 anos, frequenta o Vovó Ziza há 15 anos e participa de todas as atividades. Emocionada por reunir a família, ela disse que, apesar de morar sozinha, os parentes estão sempre presentes nos eventos da unidade. “Estou muito feliz porque aqui é minha segunda casa”, destacou Ivete.

“É importante prestigiar porque eles estão sempre muito sozinhos e dessa forma eles não ficam isolados. Nós nos divertimos com eles”, disse a sobrinha Isabela da Cruz. A irmã mais velha, Cleia da Cruz, aprova a estrutura da unidade e já estuda se inscrever em alguma atividade.

Participando pela primeira vez da festa, a aposentada Maria dos Santos Ferreira, conheceu a unidade há dois meses e chegou sozinha no baile disposta a fazer amigos. “Moro sozinha e aqui estou me divertindo e conhecendo pessoas”, ressaltou.

O secretário de Assistência Social, José Mário Antunes, participou dos eventos ao lado da secretária-adjunta Inês Mougenot e do superintendente de Proteção Social Básica da SAS, Artêmio Versoza.

“Esses momentos são fundamentais para os idosos, que podem trocar experiências e fortalecer as amizades. A prefeita Adriane Lopes e toda a gestão municipal tem uma preocupação muito grande em garantir a estrutura e a excelência dos serviços oferecidos em nossas unidades, que contam com profissionais especializados para atender nossos idosos em todas as suas necessidades”, ressaltou o secretário.