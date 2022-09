O mês de setembro continua sendo de comemorações pelos 123 anos da Capital, e a Prefeitura, promove mais duas edições do Festival Campo Grande em Ação neste fim de semana. Na sexta-feira (2), a região de Anhanduizinho recebe o evento próximo ao Residencial Homex Aroeira, no Bairro Jardim Centro-Oeste; e no domingo (4), quem poderá curtir a festa são os moradores do Distrito de Anhanduí.

A programação, organizada Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), inclui muita diversão para a criançada, com pinturas faciais, brinquedos infláveis, cama elástica, distribuição de pipoca e algodão-doce e a presença de cosplayers interpretando personagens de desenhos e super-heróis. Emília Musical será a responsável por entreter os pequenos contando histórias lúdicas no palco, e a Banda Municipal Ulisses Conceição fecha o pacote, apresentando-se com sua formação completa.

Além de todas essas atrações, o festival de hoje, no Homex, terá a participação do New York Circus – um tradicional circo de lona de Campo Grande que agita o público há quatro gerações; do grupo Florescer do Cerrado, com uma apresentação de teatro especial; da companhia de dança Bonde do Flash Back – junto d’O Mascarado, que apresenta uma coreografia em seu traje com LEDs; e do cantor carioca Chokito, trazendo o melhor do samba e do pagode para o palco.

A estrutura será montada na Rua Porangaba, n.º 29. O evento começa às 18h e tem previsão de ir até as 21h.

Já no domingo no distrito de Anhanduí, a parte da dança fica a cargo do grupo Relembrar Histórias do Flash Back, que vai ensinar muitos passinhos de hits dos anos 90 e 2000 para os presentes. O grupo Circo do Mato é quem cuida do espetáculo teatral e, fechando a noite, o sambista Gideão Dias interpreta clássicos e novos sucessos do gênero com sua voz marcante. O endereço é: Rua Lateral, esquina com a Rua Engenheiro Valdemir C. Rezende. A festa começa a partir das 17h.

Sobre o Projeto

A ideia do Festival Campo Grande em Ação é levar cultura e lazer para todas as regiões da Cidade Morena – Imbirussu, Anhanduizinho, Segredo, Prosa, Centro, Bandeira e Lagoa – e até os distritos de Rochedinho e Anhanduí entre agosto e setembro.

“Estamos descentralizando as festas de aniversário da cidade, principalmente para aqueles moradores de bairros afastados da região central. Ninguém vai ficar de fora, vamos levar arte, cultura e entretenimento gratuitamente para os campo-grandenses”, comentou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas.