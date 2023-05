Festival de Minifutsal de escolas da Reme reúne quase 500 participantes

Começou nesta segunda-feira (22), nas quadras da Universidade Federal de mato Grosso do Sul (UFMS), o 15º Festival de Minifutsal da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme).

Promovido pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura( DEAC) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o festival reúne 73 escolas, sendo 468 alunos participantes durante os dois dias de evento. São 57 professores de futsal envolvidos no evento, que é aberto ao público e conta com a arbitragem da Federação de Futebol de Salão em parceria com a UFMS.

“São cinco alunos em campo, sendo que todos jogam a partida que tem duração de 15 minutos. Em 5 minutos, o técnico troca os jogadores para todos terem a oportunidade de jogar”, explica o chefe do Deac, Wilson Lands.

Nesta terça-feira (23), serão 32 escolas com a participação também do time feminino. No Minifutsal, os alunos participantes têm de 7 a 10 anos. “Alunos e técnicos serão premiados com medalhas, não importa quem ganhe, o importante é participar. Hoje, estamos retomando o festival com apoio e suporte da Prefeitura de Campo Grande, que ficou três anos parado por conta da pandemia da Covid-19”, conclui Lands.

A autônoma Priscilla Mattos é mãe do aluno Lucas, de 9 anos, matriculado na Escola Municipal Frederico Soares, e estava bastante empolgada com a participação do filho. “Esse festival é muito importante para nossas crianças, ajuda bastante na formação deles enquanto cidadãos, ensinando disciplina. Meu filho ama futsal e ele está todo empolgado pela partida”.

Quem vibrava com o filho em campo era o assistente de TV, Ederson Chamorro. Com o celular em mãos filmando o momento, Ederson também gritava dando ‘uns toques’ sobre os passes que o filho deveria fazer. “O Gabriel ama futsal desde pequeno e eu sempre incentivei, é muito gratificante ver meu filho jogando, fazendo o que gosta”.

O casal de empresários Felipe Monteiro e Jenny Benitez acompanhava o filho que estuda na Escola Municipal Professora Danda Nunes. “Ele treinou muito para hoje. Estava bastante animado para o jogo e a gente está mais ansioso que ele. O festival é bom porque motiva o senso de equipe, mostra que está tudo bem ganhar ou perder”, relatou o pai.