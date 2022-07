A partir de agora, o Festival Encontro de Etnias faz parte do calendário oficial de Campo Grande. A lei 6.887, de autoria do vereador Otávio Trad (PSD), que inclui o evento como parte das comemorações do aniversário da Capital, foi sancionada pela Prefeitura nesta quarta-feira (13). A sanção foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).



“O Festival celebra as contribuições das comunidades étnicas que formaram a identidade cultural de Campo Grande, como os paraguaios, japoneses, árabes, portugueses, bolivianos, indígenas e quilombolas”, afirma.





“É de suma importância reconhecer e valorizar cada uma dessas contribuições”, completou. Otávio ainda destaca o papel da legislação para fomentar políticas públicas de preservação do patrimônio imaterial de Campo Grande.





De acordo com a legislação, o festival contará com a apresentação das manifestações e práticas culturais das etnias locais, por meio da exposição de atos festivos, artesanato, culinária, músicas e danças típicas.





O texto ainda prevê Promoção de palestras, atividades educativas para adultos e crianças sobre a relevância e tradição das etnias locais que contribuíram para a formação da identidade histórica e cultural da cidade.





Autoria cidadã – Esta proposição é fruto da ideia da Chefe de Divisão de Culturas Étnicas e Folclore da SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Carmen Eugenio Crivelente.