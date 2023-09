Festival Internacional da Carne terá lounge para amantes de vinhos da Grand Cru

O evento que acontecerá de 15 a 17 de setembro no Parque Laucídio Coelho contará com a presença da Grand Cru que inova promovendo um espaço exclusivo para quem ama apreciar bons vinhos.

O cliente Grand Cru terá acesso ao lounge para degustar vinhos selecionados, adquirindo uma garrafa ou comprando uma taça por R$ 10 e escolhendo um vinho para degustar por apenas R$ 39 no lounge e nas ilhas gastronômicas parceiras.

O festival terá os melhores assadores e chefs de cozinha do Brasil e será dividido em estações com diversos cortes de carne que serão servidos aos visitantes. Além disso, haverá uma programação cultural, com apresentações musicais de artistas nacionais e locais. Também haverá uma programação científica, com um circuito de palestras sobre aspectos da produção bovina, desde o pasto até o prato do consumidor.

Os portões do Parque Laucídio Coelho estarão abertos para os visitantes das 11 às 23 horas. Não haverá cobrança de ingresso e os visitantes pagarão somente pelo consumo. O acesso aos shows e consumo de pratos e bebidas nos estandes serão cobrados à parte.