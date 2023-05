Feyenoord leva 100 mil torcedores às ruas após título holandês

Roterdã está em festa após o título holandês do Feyenoord, o primeiro em seis anos. Cerca de 100 mil torcedores acompanharam o ônibus do clube em um desfile por uma das principais ruas da cidade com destino à prefeitura local. Lá, eles foram recebidos pelo prefeito Ahmed Aboutaleb.

O Feyenoord confirmou o título neste domingo (14), com uma vitória por 3 a 0 sobre o Go Ahead Eagles. O último gol da partida foi marcado pelo atacante brasileiro Igor Paixão.

Este é o 16° título da equipe de Roterdã no Campeonato Holandês. O Feyenoord é o terceiro maior campeão nacional da Holanda (Países Baixos), atrás de PSV Eindhoven (24 títulos) e Ajax (36 conquistas).