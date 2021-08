O presidente da FFMS – Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Francisco Cesário, recebeu um régio aumento em seu salário mensal pelo trabalho que presta ao nosso miserável futebol. Ednaldo Rodrigues, novo presidente interino da CBF, e Rogério Caboclo presidente afastado por 15 meses por assediar funcionárias, autorizou que “os salários dos presidentes das federações tivessem aumento nos salários que recebem, passando dos atuais R$ 20 mil para R$ 50 mil” e aumentou os repasses mensais às federações estaduais de futebol de R4 85 mil para R$ 100 mil.

O futebol em Mato Grosso do Sul continua miserável, mas o presidente Francisco Cesário está com a “bufunfa” no bolso.