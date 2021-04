A Fiat anunciou nesta ultima quarta-feira (31) uma nova linha de carros feita em parceria com o Google. Os modelos, 3 edições especiais do Fiat 500, possuem tecnologia e design inspirados pela empresa gigante do Vale do Silício. A ideia é integrar o melhor que as empresas disponibilizam para oferecer um carro “inteligente”. Os modelos (Fiat 500, o 500X crossover e o 500L MPV) receberam uma tela touchscreen de 18 centímetros com o Google Assistente embutido e o serviço Mopar Connect da fabricante, permitindo que o motorista controle algumas ferramentas do veículo pelo Nest Hub ou pelo app da assistente virtual do carro no celular.

Entre os itens que se pode verificar a distância através do celular estão o nível de gasolina, se o veículo está trancado ou verificar a estação da Fiat mais próxima. A linha será lançada em 10 países da Europa com preços iniciais entre 16 mil e 18 mil libras. A empresa não anunciou se a linha será disponibiliza fora da Europa.