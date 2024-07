Colisão frontal entre uma Fiat Strada e um Caminhão na MS-306 próximo a Chapadão do Sul. O Motorista invadiu a pista contrária batendo de frente com o caminhão baú. A vítima ficou presa nas ferragens sofreu um corte profundo no rosto e na cabeça, além de várias escoriações pelo corpo sendo encaminhado pelos Bombeiros ao Hospital da Região. O caminhoneiro não sofreu ferimentos.