No último dia 29, a vereadora Enfermeira Cida Amaral, juntamente com outros representantes da Associação Nacional de Fibromiálgicos e doenças correlacionadas (Anfibro) participaram de uma live para discutir dificuldades, avanços e projetos de leis em Mato Grosso do Sul, referentes ao assunto.

A parlamentar destacou sua luta pela conscientização e seu projeto de lei, que está em tramitação para instituir o cartão de identificação às pessoas acometidas pela síndrome de fibromialgia, residentes em Campo Grande. “O objetivo é que as pessoas acometidas pela síndrome sejam identificadas, para que não sofram retaliações da comunidade, ao precisarem de agilidade no atendimento, por causa das severas dores”, ressaltou a parlamentar.

AÇÕES E AVANÇOS

A vereadora também promoveu a audiência pública para discutir sobre “Fibromialgia- Conscientizar para (con)viver bem”. Apresentou o projeto de lei, que visa assegurar aos acometidos pela síndrome, bem como aos acompanhantes uma vaga destinada aos idosos, gestantes e deficientes e outro projeto que dispõe sobre o atendimento preferencial a pessoas com fibromialgia na Capital.

Após a sanção do projeto de lei, também de autoria da vereadora, que também é vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, o dia 12 de maio ficou instituído o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia como forma de estabelecer ações na Capital. O intuito é buscar conscientização da população bem como dos pacientes sobre o tratamento e as legislações aplicáveis.