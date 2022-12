O deputado federal eleito pelo Estado de Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira (PL), foi um dos poucos convidados do presidente da república Jair Messias Bolsonaro para participar da quebra do silêncio do mandatário depois de 40 dias sem falar com o povo. Rodolfo foi convidado pelo presidente para participar desse momento importante na vida de todos os brasileiros.

A frente da casa do presidente estiveram presentes milhares de pessoas que foram ao local para ouvir Bolsonaro. “O presidente reforçou o que sempre disse. Que vai agir dentro das quatro linhas da constituição. Podemos confiar no capitão, não podemos ficar criticando uns aos outros e precisamos estar cada vez mais unidos”, afirmou Rodolfo.

No início da tarde desta sexta-feira (09/12) Bolsonaro apareceu do lado de fora do Alvorada (residência oficial do presidente da república) e ficou calado, ouvindo as reinvindicações do povo. Muitos pediam a prisão de ministros, outros pediam que o presidente acionasse o artigo 142.

Após ouvir parte da população, Bolsonaro discursou dizendo “Nada está perdido. Nunca saí das 4 linhas da Constituição e acredito que a vitória será também dessa forma” e que “vamos vencer”. Após as declarações, a multidão emocionada ovacionou o presidente.

Rodolfo esteve o tempo todo ao lado de Bolsonaro. Estavam presentes também o candidato a vice-presidente general Braga Neto, o senador suplente Portela e o presidente da Embratur Gilson Machado Neto. Essa foi a primeira fala do presidente Jair Messias Bolsonaro com os eleitores após o término das eleições 2022.