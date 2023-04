Fifa confirma candidatura do Brasil para receber Copa do Mundo Feminina em 2027

A Fifa confirmou nesta segunda-feira (24/04) que o Brasil é um dos candidatos para receber a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. A entidade divulgou comunicado onde mostra a disputa entre quatro candidaturas: Brasil, África do Sul, Estados Unidos/México e Bélgica/Holanda/Alemanha.

A nomeação acontecerá em maio de 2024. “Estamos entusiasmados com as manifestações de interesse recebidas, até porque elas vêm de associações membros com uma forte tradição no futebol representando quatro confederações, confirmando assim a popularidade consistente do futebol feminino em todo o mundo”, disse a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura.

Os candidatos agora recebem um documento enviado pela Fifa. O Acordo de Licitação é um documento para garantir que “princípios fundamentais” sejam observados.

As quatro candidaturas terão até o dia 19 de maio para devolver o documento confirmando a intenção em sediar a competição. A CBF oficializou a intenção de sediar o torneio no último dia 14.

Em março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia declarado apoio à candidatura do país para receber o evento. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já manifestaram interesse em receber jogos. A Itatiaia apurou que a Confederação ainda estuda possíveis sedes e não fez contatos oficiais para confirmar cidades.

A próxima edição da Copa do Mundo Feminina está próxima de acontecer. Os jogos serão disputados entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. Austrália e Nova Zelândia são as sedes da competição. Serão 32 seleções e o Brasil estará entre elas.