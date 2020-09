PARANAÍBA-MS (Correspondente) – Filho (39) ameaça matar os pais e beber seus sangues. Os pais após inúmeras ameaças e com medo do filho o denunciaram. Na Delegacia o pai relatou que a convivência com ele é muito difícil, pois é usuário de drogas. Na manhã desta quinta-feira (3) ao questionar o filho sobre a bicicleta que havia pego emprestado, o jovem ficou furioso. Pegou uma faca e disse que os mataria e depois beberia seus sangues. Depois jogou água quente nas costas do pai e atirou o prato de comida no rosto da vítima. Ele ainda pegou uma cadeira para agredi-lo que consegui se defender e acionou a polícia. Na Delegacia, o pai relatou que o filho maltrata a mãe além de humilha-la chamando-a de “preta” e “velha”. O caso foi registrado como ameaça e injúria racial.