Filho de Bruno e Eliza Samúdio inicia carreira como goleiro no Athletico-PR

O filho do ex-goleiro Bruno Souza e da ex-modelo Eliza Samúdio já dá os primeiros passos na carreira como jogador de futebol. Bruninho, como é conhecido, tem 13 anos e foi inscrito pelo Athletico-PR como goleiro na BG Copa Prime, um torneio de base da categoria Sub-13.

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza. O crime aconteceu em 2010, quando o filho do casal tinha poucos meses de vida.

O ex-jogador foi para o regime semiaberto em 2018 e está em liberdade condicional desde janeiro deste ano. Ele tentou retomar a carreira no futebol por algumas vezes, mas não se firmou em nenhum clube.

O corpo de Eliza nunca foi encontrado. O Cartório de Registro Civil de Vespasiano emitiu, em 2013, a certidão de óbito da mãe do garoto. A reportagem da Itatiaia tentou contato com o Athletico para comentar do caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.