Um motorista com destino a Sonora bateu na traseira de um caminhão e capotou na BR-163, em Itiquira/MT, depois de dormir ao volante e perder o controle da direção. Dentro do veículo estavam o seu filho de 7 anos, que não teve ferimentos graves, e seu pai, Alvino Benício Rosa (74), que ficou preso às ferragens no banco do passageiro e acabou falecendo no local.