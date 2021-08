Homem de 40 anos, que agrediu a própria mãe no município de Cassilândia, foi preso, nesta quarta-feira (18). A polícia foi acionada diante da informação que uma mulher de 59 anos estava sendo agredida pelo filho em uma residência localizada na Rua Santo Antônio. No local, a vítima, bastante amedrontada, disse que foi agredida com chutes e o filho teria a ameaçado com uma faca.

Diante dos fatos, os militares entraram do imóvel e encontraram o suspeito armado com uma faca em um dos cômodos. Ele não negou os fatos, foi preso e encaminhado à delegacia.