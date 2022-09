Um homem de 33 anos foi preso após surrar o pai de 64 anos com uma barra de ferro no bairro Cristo Redentor em Corumbá. Ele relatou que o filho bêbado o agrediu várias vezes com golpes na cabeça, braços e clavícula. O idoso conseguiu reagir tomando a barra de ferro e gritou por socorro. Os vizinhos o socorreram e acionaram a polícia que encaminhou o agressor a Delegacia de Polícia. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Município. O ancião garantiu que quer representar contra o suspeito.