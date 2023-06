Filho gritou ‘você matou minha mãe’ e viu ela agonizar até a morte no Caiobá

Brenda Possidonio de Oliveira, 25 anos, foi assassinada na frente do filho de 7 anos na noite de ontem (29), com uma facada no pescoço na Rua Janaina Chacha de Melo, na Vila Nathália, região do bairro Caiobá.

O suspeito foi identificado como Lyennan Camargo de Mattos Oliveira, 25 anos. Ele seria namorado da vítima.

Uma vizinha, de 43 anos, disse que ouviu a criança gritando no imóvel. “Você matou minha mãe”, dizia o menino aos gritos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Lyennan fugiu do local. Ele tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por familiares.

O suspeito tinha ferimentos no pescoço e foi levado para a Santa Casa. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).