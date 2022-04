Um jovem de 27 anos agrediu o pai de 70 anos após uma discussão na tarde de domingo (3), no bairro Vila Célia, em Campo Grande (MS). O rapaz havia terminado um namoro recente e por isso estaria bastante nervoso. Durante o “calor” da discussão com o pai o acusado deferiu-lhe socos no peito e braços do idoso. Bem como proferiu palavrões. Além de quebrar uma televisão, duas cadeiras e a máquina de costurar da mãe.

A Polícia foi acionada por vizinhos que ao chegarem no local encontraram o jovem que de prontidão, se entregou aos militares dizendo que se quisessem levá-lo, poderiam. A vítima relatou que o filho tem apresentado comportamento agressivo há alguns anos e que já sofreu agressão em outras oportunidades.

O caso foi registro na DEPAC Centro.