Os temporais coincidem com o período reprodutivo da maioria das aves e isso normalmente gera problemas a alguns filhotes que caem com ninhos, os quais são derrubados pelos fortes ventos, ou mesmo, quando as árvores e galhos, onde estão os ninhos caem.

Ontem (16) no final da tarde, a Polícia Militar Ambiental de Dourados foi acionada por uma moradora (19) do bairro Juquita, na cidade de Maracaju para realizar o resgate de quatro filhotes de tucano, que haviam caído no ninho instalado no oco de uma árvore que caiu durante um temporal na região.

Os Policiais Militares Ambientais foram ao local e resgataram os filhotes que não apresentavam ferimentos. As aves foram recolhidas, passaram por atendimento médico veterinário e foram encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande, onde serão reabilitadas e devolvidas ao seu habitat natural.