Filmagens de “Rust” recomeçam 18 meses após incidente fatal envolvendo Alec Baldwin

A produção do filme de faroeste “Rust” será retomada nesta quinta-feira (20) no Estado norte-americano de Montana, 18 meses após o ator Alec Baldwin disparar um tiro que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens no Novo México.

Baldwin estará de volta ao set duas semanas antes do início de uma audiência no Novo México para decidir se ele deve ser julgado por homicídio involuntário pela morte de Halyna Hutchins, em outubro de 2021.

As filmagens serão retomadas no set Yellowstone Film Ranch, em Montana, de acordo com Melina Spadone, advogada da Rust Movie Productions.

Em outubro, Baldwin chegou a um acordo em um processo movido pelo marido da diretora de fotografia, Matt Hutchins, segundo o qual as filmagens seriam reiniciadas com os mesmos atores principais e o mesmo diretor, Joel Souza, que foi ferido nas filmagens de 2021.

Com o acordo, Hutchins se tornou o produtor executivo do filme.