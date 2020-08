O youtuber Denis Shiryaev decidiu realizar uma façanha curiosa: restaurar o filme mais antigo do mundo. Pelo menos o mais antigo que sobreviveu até hoje. Gravado pelo inventor Louis Le Prince em 1888, o filme é conhecido como Cena do Jardim em Roundhay (tradução livre do inglês: Roundhay Garden Scene), e possui apenas alguns segundos de duração.

Gravado por Le Prince em 12 frames por segundo, no dia 14 de outubro de 1888, na cidade de Leeds, na Inglaterra o filme foi todo restaurado com o auxílio de uma inteligência artificial. A iniciativa faz parte dos testes com rede neural que busca revitalizar vídeos antigos.

O filme mostra um grupo de pessoas caminhando em um semi-círculo no jardim de uma residência nos subúrbios. Entre os atores estão Joseph e Sarah Whitley (sogros de Louis), seu filho Adolphe Le Prince e Harriet Hartley (também conhecida como Annie Hartley). O curto filme em preto e branco representou um grande avanço tecnológico no ano de seu lançamento: seu criador, Louis Le Prince, é creditado como a primeira pessoa a gravar imagens em sequência em toda história do cinema.

A importância do filme não se dá somente pela inovação tecnológica para a época. Cerca de dez dias após as filmagens, Sarah Whitley, sogra de Le Prince, veio a falecer. Dois anos depois, Louis desapareceu junto de sua bagagem durante uma viagem de trem para a cidade de Dijon, na França, o que explicaria seu anonimato nos dias atuais, apesar de seus feitos.

A restauração Depois de obter uma cópia do negativo na coleção digital do Museu Britânico de Ciência, Shiryaev coloriu e escalou cada quadro do vídeo para uma resolução maior, por meio da inteligência artificial chamada de Neural Love. Em seguida, os quadros foram centralizados e tiveram sua exposição corrigida, o que os tornaram mais uniformes. O youtuber também utilizou a inteligência artificial para interpolar mais quadros entre os 20 existentes, o que deu ao filme uma sensação de movimento mais fluída e natural. Ao fim do processo, o vídeo — agora com 250 quadros — recebeu a ambientação sonora de um jardim, para complementar a imersão nostálgica da filmagem.