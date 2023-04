Fim da carreira no Atlético-MG? Hulk volta a falar sobre aposentadoria

Referência no ataque do Atlético-MG e um dos principais nomes do futebol nacional, o atacante Hulk falou sobre a possibilidade da aposentadoria. O camisa 7 disse que pretende seguir jogando “por muitos anos”, mas que se vê encerrando a carreira no Galo.

“Hoje, eu posso dizer que vou me aposentar no Galo. Mas nunca sabemos o dia de amanhã. Eu vou me preparar para estar bem. Sabemos a responsabilidade que é vestir essa camisa. Sei que tenho que estar no meu melhor nível para estar nesse elenco. Me cuido muito para ficar aqui muitos anos ainda”, disse em entrevista concedida ao canal oficial da Conmebol.

O atacante já chamou atenção pelos cuidados extracampo com a forma física. O jogador compartilha com frequência imagens de uma câmera hiperbárica, que acelera recuperação muscular e diminui desgaste físico, em sua própria casa.

Números de Hulk pelo Galo

Hulk chegou no Galo no início de 2021. Desde então, são 130 partidas e 79 gols marcados. O jogador foi parte essencial da equipe que conquistou Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro no ano de estreia. Ele ainda soma outros dois estaduais (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2022).

As boas atuações do atacante com a camisa alvinegra renderam uma convocação para Seleção Brasileira. Em 2021, voltou a ser chamado para defender a amarelinha após cinco anos.