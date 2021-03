PlayStation 3 (PS3), PS Vita e PSP terão seu acesso à PlayStation Store descontinuado. A informação partiu da própria Sony, nesta segunda-feira (29), que afirmou que passa a focar apenas no PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), console lançado em novembro de 2020. Os serviços serão desligados entre julho e agosto deste ano, e os videogames ficarão sem a funcionalidade de compra de games.

No caso de PS3 e PSP, o desligamento está agendado para o próximo dia 2 de julho, enquanto no PlayStation Vita, portátil lançado em 2012, o serviço será desativado em 27 de agosto. A informação vem após a desativação das versões web das lojas dos consoles, que podiam ser acessadas via navegador de internet. A Sony divulgou detalhes sobre o desligamento das lojas em seu site. Jogadores ainda podem baixar títulos adquiridos anteriormente na plataforma, assim como conteúdo de mídia. A compra de novos jogos e ativação de códigos, no entanto, ficará indisponível.

Desta forma, a única forma de obter novos games nos consoles seria por meio de mídias físicas (Blu-Ray no PS3, UMD no PSP e cartões de memória no Vita). Títulos obtidos por meio da assinatura PlayStation Plus ainda podem ser baixados, desde que a assinatura esteja ativa. Funções online dos jogos, como modos multiplayer, atualizações e crossplay seguem funcionando normalmente para os consoles. Todos os games adquiridos anteriormente podem ser acessados na Download List dos aparelhos.