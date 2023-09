Fim de semana em Coxim tem "Festival de Praia" à beira do Rio Taquari

Coxim será sede do “Festival de Praia” neste fim de semana, com atividades voltadas para toda a família começando amanhã (09), e jogos gratuitos das mais variadas modalidades praticadas na areia, disputados à beira do Rio Taquari até domingo (10).

Organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), com apoio da Prefeitura Municipal de Coxim, entre as atividades a organização lista:

Brinquedos infláveis (tobogã e chute a gol),

Lona de jogos gigantes,

Oficina de pintura facial e maquiagem infantil,

Desenhos,

Jogos de mesa (damas, dominó, bozó, baralho),

Corrida kids e muito mais.

Com inscrições feitas na hora, a criançada poderá ainda participar de um festival de pesca infantil, que acontecerá simultaneamente com o 3º Campeonato de Pesca Esportiva da Galera do Taquari. Ainda, o Festival sediará etapas do campeonato estadual do futevôlei, beach tennis e hand beach

Também, conforme o Governo do Estado, a intenção é fomentar o turismo e esporte locais, sendo que o evento acontecerá na praça Noemia Serrou Camy, conhecida popularmente como Praça do Flutuante pela visão e proximidade com o Rio Taquari.

“Um dos nossos objetivos é que as pessoas vivenciem e até mesmo conheçam novos esportes ao ar livre, em contato com a natureza. Então, o Festival de Praia da Fundesporte vem nesse sentido de oferecer opções de lazer saudável à população, promovendo a vivência social e proporcionando benefícios físicos e mentais”, comenta o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, em nota.

Importante frisar que a Fundesporte estipulou quatro etapas desse festival de praia para 2023, incluindo modalidades como canoagem e stand up paddle, com o calendário passando ainda por:

Anaurilândia (27 a 29 de outubro),

Aquidauana e Anastácio (24 a 26 de novembro), e

Sonora (8 a 10 de dezembro).

Cabe apontar que, ainda na última semana, o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SEETESCC), Marcelo Ferreira Miranda, comentou em entrevista ao Correio do Estado justamente o fato de MS, tendo a Capital como exemplo, entrar no radar dessa categoria de esportes disputados na areia.

Como bem ressalta o secretário, Campo Grande já figura como etapa fixa do Circuito Brasileiro de Volei de Praia, mesmo o Estado ficando distante cerca de 900 km do litoral brasileiro.

“Primeiro você valoriza nossos atletas, que podem também competir na própria casa. E você estimula novos que veem essas competições de nível nacional. Hoje a Confederação vê MS como uma prioridade para trazer grandes eventos, em função do suporte não só financeiro, mas técnico”, conclui.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO