Fim de semana tem Linn da Quebrada, show com Celito, Gilson Espíndola e Guilherme Rondon e temporada do Dançurbana

Edu Brincante anima a criançada no Espaço Sesc (Foto: Divulgação)

O agendão deste fim de semana está repleto de atrações. Nesta sexta-feira tem show “Comitiva Pantaneira” com Celito, Gilson Espíndola e Guilherme Rondon. No sábado é a vez da bandeira LGBTQIA+ colorir a Praça do Rádio Clube, em Campo Grande. Na 20ª Parada da Cidadania e do Orgulho, sobem ao palco diversos artistas regionais e a multiartista Linn da Quebrada.

Também tem mais um temporada “Quanto custa” da cia Dançurbana, Arraiá do Afrogueto, Feira Mixturô e ainda exposição em comemoração aos 95 anos da Polícia Rodoviária Federal.

Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e Fundação de Cultura trazem abaixo os principais rolês de Campo Grande para esta sexta, sábado e domingo.

Sexta-feira (21)

Parque DC – Inédito em Campo Grande, o Parque traz atrações especiais, mesclando diversão e acessibilidade para toda a família curtir heróis e heroínas como Batman, Mulher Maravilha, Superman e muitos outros que fazem parte do imaginário da meninada e também dos adultos.

São atrações lúdicas que reúnem a Liga da Justiça aos protagonistas dos Jovens Titãs, que são super queridinhos da garotada.

Hora: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Consul Assaf Trad, 4796 – 1ºpisoEntrada: Ingressos a partir de R$ 30,00 com opções de combo para família. Pagam meia entrada todos os dias: pessoas com deficiências, idosos, pessoas com síndrome de Down, pessoas no espectro autista e associados Clube de Vantagens Alphaville.

Quintal Sesc – Em horário especial de edição de férias, o Quintal Sesc começa às 15h com recreação, brincadeiras e oficina de brinquedos. A programação desta sexta-feira começa com brincadeiras recreativas com a equipe Brinquemania.

Às 16h, haverá oficina de massinha de modelar caseira e às 17h30, além de pintura facial e recreação com a Guavira e show musical de Tom Alves.

Hora: 15h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Roda de samba misturô – Isa Ramos comanda a roda de samba do Laricas nesta sexta, com participação Ariadne & Dovalle.

Hora: A partir das 17h30

Local: Laricas Cultural – Rua Antônio Maria Coelho, 1663

Entrada: Ingressos a R$ 10,00

Campão Mix – Na 7ª edição, tem Campão Mix no Mr. Hoppy nesta sexta. Serão vários expositores com artesanato, brechós, gastronomia, moda, além de flash tattoos. A música ao vivo será com a banda t404.

Hora: A partir das 18h

Local: Mr. Hoppy – Rua Padre João Crippa, 947

Entrada: Gratuita

Sesc Encena – Nesta sexta tem espetáculo de dança Procedimento#6 com Jackeline Mourão e Reginaldo Borges.

Como criar um desaparecimento em um lugar onde o efêmero é um registro? Na tentativa de manchar os limites entre o real e o imaginário, Procedimento #6 aciona dispositivos que articulam paisagens, onde a imagem é trabalhada como uma memória de memórias, acionando códigos que distorcem a matéria visível e frágil do corpo. Nos procedimentos, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges redescobrem os vestígios do passado a partir dos gestos do presente.

Hora: 19h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

“Temporada Quanto Custa” – A Cia Dançurbana traz solos encenados por mulheres neste fim de semana, na Casa de Ensaio. Serão apresentações dos solos “Euphoria”, com Lívia Lopes e, “A Pele de Dentro”, com Ariane Nogueira, que compõem o projeto “Singulares – Mostra de Solos”. A apresentação de sexta contará com audiodescrição e, em todos os dias, haverá intérprete de libras.

Hora: 19h30

Local: Casa de Ensaio – Rua Visconde de Taunay, 203

Entrada: Para assistir os espetáculos é só escolher o dia e reservar o ingresso pelo Sympla. A “Temporada Quanto Custa?” tem a dinâmica do pague o quanto quiser e puder pela apresentação; é o público que define o valor. E o incentivo municipal mantém o posicionamento da companhia de reflexão e contribuição voluntária, no qual o público decide o valor que a arte tem para ele.

“Comitiva Pantaneira – Vem pra Cá” – Três gigantes da música sul-mato-grossense se reúnem para o show “Comitiva Pantaneira – Vem pra Cá”: Celito, Gilson Espíndola e Guilherme Rondon fazem show nesta sexta-feira (21), na Estação Cultural Teatro do Mundo.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: 1kg de alimento não perecível que será destinado à Cufa

Tiago Santineli “Antipatriota” – Tiago Santineli é comediante, roteirista, e vem se destacando nas redes sociais com vídeos sem filtro e repletos de verdades. Com o show “Antipatriota”, Tiago Santineli passa por Campo Grande nesta sexta-feira.

Hora: 20h

Local: Teatro Glauce Rocha –

Entrada: Ingressos a partir de R$ 40,00

“Os Paralamas do Sucesso” – O grupo volta a Campo Grande com a turnê “Clássicos” no dia 21 de julho, no Ondara Palace. O repertório traz sucessos como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Seguindo Estrelas”, “Vital”, “Óculos”, “Ela Disse Adeus” e muitas outras faixas atemporais.

Hora: 20h

Local: Ondara Palace – Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464 – Jardim Veraneio

Entrada: Ingressos a partir de R$ 165,00

“Para onde vamos?” – Nesta sexta e sábado tem experimento cênico de encerramento da oficina de montagem da Companhia Fulano di Tal.

Hora: 20h

Local: Espaço Fulano di Tal – Rua Rui Barbosa, 3099

Entrada: Contribuição espontânea

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro chegando em Campo Grande! O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

Hora: 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site:

Sábado (22)

Grupo Casa – Na temporada de férias tem apresentação de “Será que meu pé sabe?” em duas sessões. Segundo a sinopse, numa noite de luar, uma futura mamãe faz um pedido a uma estrela. A dona estrela tarda, mas não falha e depois de procurar por todos os cantinhos do planeta, encontra as crianças que vão preencher a constelação dessa nova família.

O espetáculo apresenta a importância da adoção consciente, os desejos e transformações de dois adultos em pais ou mães, e de duas crianças em filhos. Com músicas autorais, baseado em uma história real de uma família que se encontra entre Campo Grande e Corumbá, no quintal do Pantanal.

Lembrando que o valor dos ingressos será revertido para finalização da estrutura do próprio espaço do Grupo Casa.

Hora: 10h e 17h

Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306

Entrada: A partir de R$ 20,00 (meia-entrada e se comprar antecipado)

Aniversário da PRF e aposentadoria da Bellinha – Em comemoração ao aniversário de 95 anos da Polícia Rodoviária Federal, a corporação leva para o Shopping Bosque dos Ipês uma exposição do acervo, além da aposentadoria da cadela Bellinha, que trabalhou nos últimos oito anos como cadela farejadora.

Hora: 10h às 19h (exposição); 14h30 (aposentadoria da Bellinha; 16h cerimônia de aniversário)

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Praça da Portaria B, ao lado da escada rolante

Entrada: Gratuita

Torneio de Xadrez Blitz – Rápido – Clube Richard Reti – Torneio de xadrez, valendo rating da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Liga Brasileira de Xadrez (LBX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

Hora: A partir das 14h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – no segundo piso, ao lado da AMI Artesanato

Entrada: Gratuita; inscrições pelo WhatsApp (67) 99152-5357

20ª Parada da Cidadania e do Orgulho LGBTQIA+ – Com o tema: “Discurso de ódio não é liberdade de expressão! Eu exijo respeito!” A 20ª Parada da Cidadania e do Orgulho LGBTQIA+ vai às ruas do Centro neste sábado (22), com o intuito de dar visibilidade às pautas da população LGBTQIA+ e lutar contra todas as formas de preconceito.

A grande atração da Parada é a multiartista Linn da Quebrada, que desembarca pela primeira vez em Campo Grande. Linn despontou como artista em 2017, com sua primeira faixa, “Enviadescer”. De lá para cá, a cantora e compositora desenvolveu o processo criativo musical em diferentes etapas. O primeiro disco, Pajubá, de 2018, criou uma linguagem própria, permitindo que a artista subisse em diferentes palcos do Brasil e mundo afora.

Além de Linn da Quebrada, a programação está repleta de artistas campo-grandenses, são eles: Crew Drag CG, Hands Up MS, Narciso, Abhnerrr, Lauanda Dumor, Gaga Funkeira, Karla Mela, Miss Violence, Lady Afroo, Baiflufaga, Fábio Jara, Depieri b2b Deumatch, Nuala Lobo, Gustavo Freitas, Beca e Gaia Arte, Deh Leão, Ricke, Ruschel, HEllen KAdory, Thysmmy Kyssmmy, Yasmin Fontes, Anastadence, Luna Negra Cia de Dança, Imperatriz Yara, Duo R(Existência),Kiara Kido, Georgia: O Anjo Azul, Silveira, Bredavi, Sarah Rodrigues, Bela Mortis, Manuzera, Allan Gabriel, Voguelicious, New Dance Docer, e Bateria G.R.E.S Deixa Falar.

Hora: A partir das 14h

Local: Praça do Rádio

Entrada: Gratuita

Sesc Arte para crianças – Neste sábado tem oficina “O peixe de argila com escamas brilhantes”. Para participar os pequenos devem levar: 1kg de argila escolar, 1 caixa de sapato, 2 ou 3 cores de lantejoulas e palitos de dente.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Sesc Encena – Logo depois da oficina tem espetáculo infantil “Dona Arara vai casar”, que fala sobre os problemas que aves e animais do Pantanal enfrentam com a aproximação cada vez maior dos humanos. Através da música e de rimas, dona Arara tenta conscientizar de que o planeta é de todos. São mais de 50 bonecos em cena que usam recursos de linguagem para prender a plateia com música ao vivo.

Hora: A partir das 16h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Lançamento literário – Também no Sesc Cultura estará sendo lançado o livro “O Fantástico Relógio da Rute”, de Eva Vilma. Uma obra que convida a olhar para as verdadeiras importâncias da vida: os afetos, as descobertas, a superação dos medos e, principalmente, a consciência desse tempo passageiro que precisa ser olhado, sentido e vivido com a alma.

Hora: 16h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” tem Edu Brincante conduzindo a ação “Contos de Brincar e Cantar”. O espetáculo traz uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias com momentos de descontração e felicidade. Uma mistura que se embola e se embala com a música, que se abraça na poesia, no jogo e nas brincadeiras de criança.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Feira do Teatro – Este fim de semana tem a 3ª edição da Feira do Teatro, com muita arte, artesanato, plantas, editoras e livrarias, vestuário e acessórios, além de gastronomia e bebidas. Entre as apresentações estarão Turma do Bolonhesa e Chapeuzinho Vermelho, voz e violão com Raphael Vital, Tribo de Aruanda Performances e Namaria.

Hora: 16h às 22h

Local: Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

“Para onde vamos?” – Nesta sexta e sábado tem experimento cênico de encerramento da oficina de montagem da Companhia Fulano di Tal.

Hora: 20h

Local: Espaço Fulano di Tal – Rua Rui Barbosa, 3099

Entrada: Contribuição espontânea

Domingo (23)

Feira Mixturô – Feira de empreendedorismo e economia criativa agora está em novo endereço. A Mixturô foi para a Praça do Rádio, e nesta edição contará com mais de 350 expositores, além de apresentações de dança cigana e shows com Renatto Mendes, Max Moura & Pekois.

Hora: 9h às 15h

Local: Praça do Rádio

Entrada: Gratuita

Bosque Games – Em parceria com a FESPMS (Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul) o Bosque Games acontecerá mensalmente aos domingos. A atividade propõe uma tarde de troca de experiências com jogos de tabuleiro, videogames, batalha campal, caçada Pokémon e diversão. A participação é gratuita e cada encontro terá uma insígnia colecionável.

Hora: 13h às 19h

Local: Praça da Portaria B, ao lado da escada rolante, próximo à loja Trilogia Nerd, no Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No domingo haverá apresentação do New York Cirkus. Assim como é comum na história dos circos itinerantes, a família Perez trabalha unida para levar a arte do circo pela capital Campo Grande, percorrendo bairros da periferia com seu espetáculo.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Arraiá Afro – Neste fim de semana a Afrogueto se junta com a Feira Afro para um arraiá com quadrilha, correio elegante, desfile e comidas típicas. De atrações musicais, a festa contará com TGB, Lattyna, Léo Sales e May Casagrande.

Também terá mais de 15 expositores da Feira Afro com artesanato, moda, cultura e axé.

Hora: A partir das 18h

Local: Ponto Bar – Rua Dr. Temístocles, 103

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Paula Maciulevicius, Comunicação Setescc