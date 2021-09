Neste fim se semana, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com o Sesc, vão levar uma programação artística e cultural para toda a família até o Bairro Coophavila II (no sábado) e a Rua 14 de Julho (no domingo). Durante a ação conjunta serão oferecidas atividades voltadas ao público infantil e apresentações musicais para entreter todas as idades.

No dia 11 de setembro, durante o ‘Sábado do Agito’, que será realizado desta vez na Quadra Poliesportiva do Centro Comunitário da Coophavila II, as atividades começam às 16h30, com uma Contação de Histórias pelo grupo Batucando Histórias. Serão apresentadas histórias musicadas com textos e melodias autorais, por meio da adaptação de enredos com contação de histórias, cantigas e humor.

Às 18h tem Teatro de Bonecos com o Grupo Tareco-Treco. A atração conta com cantigas, dança, brincadeira e muita animação em uma dinâmica envolvendo a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Para fechar a programação, tem apresentação do cantor Chokito, às 19h. O músico é um dos principais nomes do samba em Mato Grosso do Sul. Carioca de nascimento, ele fez carreira aqui no Estado. Já lançou 2 CDs com os antigos companheiros e agora investe no palco sozinho.

No Domingo, dia 12 de setembro, na Rua 14 de Julho, as ações se concentram no cruzamento com a Barão do Rio Branco. Às 17h entra em cena o grupo Batucando Histórias e às 18h tem o Espetáculo – Histórias de Brincar com Edu Brincante. Nesta apresentação, música, histórias orais, uso de bonecos e objetos trabalhados artesanalmente em interação total com a plateia.

Chicão Castro se apresenta às 19h, contagiando o público na Rua 14 de Julho, com sua voz e alegria.