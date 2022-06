Neste sábado (18) a Prefeitura Municipal de Campo Grande seguirá com plantão se imunização para Covid-19 e Influenza. Serão três unidades de saúde abertas durante o dia todo, das 7h30 às 17h, sem intervalos para almoço.

O imunizante contra a infecção provocada pelo coronavírus será aplicado em toda a população a partir dos cinco anos e que ainda não tenha tomado nenhuma dose da vacina. A segunda dose será aplicada conforme a data prevista no comprovante de vacinação, obedecendo o intervalo estipulado pelo fabricante.

Quem tem 12 anos ou mais e concluiu o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses poderá receber a terceira dose em qualquer um dos pontos, assim como quem precisa faça parte dos seguintes grupos: pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com alto grau de imunocomprometimento. Para todos estes públicos será aplicada a quarta dose e é necessário ter um intervalo de quatro meses da terceira dose.

A vacina contra a Gripe estará disponível para crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da saúde, idosos, gestantes, puérperas até 45 dias pós parto, População indígena, pessoas com comorbidades e as que tenham deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, Forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema penitenciário, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas também precisam buscar por uma unidade de saúde.

Onde se vacinar?

Unidades de Saúde – 7h30 às 17h

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Bandeira

USF Moreninha

Centro