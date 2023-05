Final mineira no Sul-Americano de Vôlei Feminino: Praia vence Bauru e enfrenta o Minas

A final do Sul-Americano de Vôlei Feminino contará com o anfitrião na final. Na noite deste sábado (13), o Praia Clube venceu o Bauru por 3 sets a 0 (parciais de 25 a 18, 25 a 19 e 25 a 17) na semifinal e garantiu vaga na decisão.

A partida deste sábado foi realizada no Praia Clube, em Uberlândia. A final, às 20h deste domingo (14), também será no ginásio da equipe da cidade da Região do Triângulo Mineiro.

Na final, o Praia vai enfrentar o Minas. As equipes vão reeditar a final da última Superliga, vencida pela equipe de Uberlândia por 3 sets a 0 no último domingo (7).

Com a vaga na final, o Praia também se garantiu no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. O campeonato será disputado em dezembro deste ano, na China.