Finalistas brilham nas decisões de handebol e vôlei nos Jogos Escolares de MS

As finais do segundo bloco dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, realizadas neste domingo (11), em Campo Grande, foram marcadas por disputas emocionantes e acirradas. O segundo bloco reuniu estudantes-atletas das modalidades handebol e voleibol, na faixa etária de 15 a 17 anos.

Organizados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), os Jogos Escolares proporcionaram momentos intensos de competição. A competição escolar é celeiro de talentos e garante aos melhores atletas a classificação para os Jogos da Juventude, etapa nacional organizada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). Neste ano, a fase nacional ocorrerá entre 13 e 28 de novembro, em João Pessoa (PB).

No handebol feminino, divisão única, Campo Grande saiu vitoriosa sobre Água Clara com o placar de 31 a 11. Pela segunda divisão do handebol masculino, Cassilândia superou Anastácio na final, por 34 a 25, enquanto Aquidauana venceu Chapadão do Sul por 36 a 32, na primeira divisão.

O técnico Ednaldo da Silva, que liderou a equipe feminina de Campo Grande ao título, destacou a qualidade do confronto decisivo. “O jogo foi muito bom. As meninas começaram bem, embora tenham tido um pequeno desequilíbrio no segundo tempo, mas conseguimos ajustar e garantir uma boa vitória. Ser classificada para os jogos em João Pessoa (PB) é um sonho para as meninas, embora nem todas possam ir, pois haverá uma seletiva”.

A cada lance, um passo mais próximo do sonho de representar Mato Grosso do Sul no cenário nacional

Micaele Facchini, artilheira da partida com 11 gols, compartilhou a satisfação de alcançar o resultado, dando o título à capital. “Foi uma experiência incrível. Treinamos muito desde o primeiro ano e, apesar de poderíamos ter jogado melhor, o importante é que vencemos. Estávamos preocupadas com a possibilidade de não irmos a João Pessoa (PB), mas no fim deu tudo certo”.

Entre os torcedores, Valéria Oliveira, mãe da atleta Beatriz Oliveira, expressou seu orgulho. “É um prazer ser mãe de atleta. O esporte é muito importante para o desenvolvimento dos jovens. Embora eu precise conciliar os horários da escola e dos treinos, é muito gratificante saber que estou contribuindo para o futuro dela”.

Após a partida, Beatriz, de 16 anos de idade, revelou sua esperança de ser chamada por compor a seleção do estado visando a etapa nacional, em João Pessoa (PB). “Já participei de alguns campeonatos brasileiros e estou com muita expectativa de ir novamente. Para mim, o esporte é como uma segunda família”.

Cristio Duarte, técnico do handebol masculino de Aquidauana, também comentou sobre a dificuldade da disputa; “Foi um jogo difícil, mas muito bem disputado. Qualquer uma das equipes mereceria o título. Estamos na segunda divisão, mas estamos focados em formar um elenco forte e alcançar a primeira divisão no próximo ano”.

Gustavo Belardo, de 17 anos, destaque da equipe masculina aquidauanense, refletiu sobre a vitória. “Foi um jogo complicado, mas estávamos bem preparados e conseguimos um resultado positivo. Estou muito feliz, especialmente por ser o meu último ano nos Jogos Escolares. O esporte significa tudo para mim”.

No voleibol masculino, pela segunda divisão, Bela Vista dominou Chapadão do Sul, vencendo por 3 sets a 0 (parciais de 25×23, 25×23 e 25×23). Na primeira divisão, Três Lagoas também venceu por 3 sets a 0 (parciais de 25×23, 25×19 e 25×15) contra Paranaíba. No vôlei feminino, segunda divisão, Nova Andradina derrotou Três Lagoas por 3 sets a 0 (parciais de 27×25, 25×13 e 27×25), enquanto, na primeira divisão, Campo Grande superou Dourados, pelo mesmo placar (parciais de 25×14, 25×17 e 25×23).

Isadora Ferreira Brito, de 16 anos, atleta de destaque no vôlei por Nova Andradina, comentou sobre a preparação da equipe; “Estamos juntas desde 2017 e, apesar da pausa durante a pandemia, retomamos os treinos com força total. O esporte, especialmente o vôlei, é fundamental para a saúde física e mental. Quando estamos em quadra, todos os problemas ficam para trás”.

Confira todos os resultados e demais detalhes:

Boletim 13 – JEJMS 15-17 – 2024