Finanças Privadas registram aumento de contratações no agro em maio

Na atual safra 2022/23, de julho a abril, os registros acumulados da Cédula de Produto Rural (CPR) já somam R$ 218,91 bilhões, valor 66% superior ao mesmo intervalo da safra passada. Os dados constam na edição de maio do Boletim de Finanças Privadas do Agro, publicado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária.

“A CPR é um título bastante versátil que permite ao produtor rural obter recursos financeiros ou insumos para a sua produção diretamente de tradings, revendas, indústrias, cooperativas, instituições financeiras, dentre outros”, avalia o diretor de Política de Financiamento ao Setor Agropecuário, Wilson Vaz de Araújo.

O boletim também mostra um crescimento no estoque de recursos desses instrumentos de financiamento. O desempenho da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) continua aquecido, com estoque próximo a R$ 400 bilhões, sendo considerada atualmente a principal fonte de recursos livres do Crédito Rural.

Segundo a norma vigente, considerando os atuais estoques de LCA, os bancos precisariam reaplicar no Crédito Rural o equivalente a no mínimo R$ 40,96 bilhões com recursos de LCA. Contudo, dada a elevada demanda por recursos financeiros, somente na safra 2022/23, os financiamentos com a fonte LCA, sobretudo para grandes produtores, já representam R$ 73,53 bilhões, quase o dobro.

Para acessar o Boletim e conhecer maiores detalhes sobre as Finanças Privadas do Agro basta acessar o link.