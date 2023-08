Financiamento de R$ 2,3 bilhões garantirá 16 obras; Governo explicará projeto na Assembleia

O Governo do Estado vai até a Assembleia Legislativa, na próxima terça-feira, para explicar o projeto que solicitará financiamento de R$ 2,3 bilhões no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para obras em Mato Grosso do Sul.

A reportagem apurou que o valor será investido em estradas do Estado, sendo 11 obras de pavimentação, cinco de requalificação de vias e outra parte para monitoramento estratégico das rodovias e melhoria da gestão do setor de transporte.

Entre as obras de pavimentação, destaque para a MS-134, denominada Luke Abe, que liga a BR-267 (próximo à Casa Verde) ao entroncamento da MS-040 (próximo à Santa Rita do Pardo).

O governo também vai investir na requalificação da MS-276, entre o Distrito de Indápolis, em Dourados, e o Município de Deodápolis, no chamado Vale do Ivinhema. Esta estrada liga, praticamente em linha reta, Dourados e Nova Andradina.

O projeto ainda não chegou na Assembleia Legislativa, mas já há um acordo de lideranças para que seja votado em regime de urgência. O Governo do Estado já recebeu sinalização positiva do BNDES para liberação do recurso, que agora depende da aprovação do projeto na Assembleia Legislativa.

