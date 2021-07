MIRANDA-MS (Correspondente) – A Proprietária de uma chácara, localizada a 4 km da cidade, acionou os Policiais Militares Ambientais do município nesta segunda-feira (26) pela manhã, informando que um fio de alta tensão caiu e causou um incêndio. Os policiais ambientais que desde o início da Operação Prolepse andam com abafadores na viatura e já extinguiram diversos focos iniciais de incêndios urbanos e rurais, foram ao local rapidamente, na tentativa de extinguir o foco antes que pudesse se tornar um grande incêndio. A equipe da PMA chegou junto com a defesa civil do município e com abafadores controlaram o fogo. A propriedade está localizada, próxima a aldeia passarinho, em uma região de grande risco de incêndio.