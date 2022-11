Nesta quarta-feira (2), feriado dedicado a homenagear os finados, as repartições públicas estaduais não terão expediente, e só funcionarão os serviços considerados essenciais e que não podem ser interrompidos, como saúde e segurança pública. Gestores garantirão o funcionamento dos serviços através de escalas de plantão, e o restante dos servidores retornarão às atividades na quinta-feira, 3 de novembro.

Esse será o esquema adotado em todas as unidades da rede Hemosul, onde não haverá expediente nesta quarta (2), nas Agências Fazendárias, no Detran/MS e Unidades do Fácil. O atendimento retorna na quinta-feira (3). No aplicativo MS Digital são disponibilizados mais de 80 serviços, proporcionando agilidade aos usuários de serviços públicos.