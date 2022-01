Fiscalização da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon),na manhã desta quarta-feira (19), em Campo Grande, apreendeu 1.633 quilos de alimentos irregulares em uma distribuidora clandestina na Vila Piratininga.

Os agentes flagraram um veículo Strada na BR-163 transportando 228 quilos de produtos sem as mínimas condições de higiene e temperatura. O restante dos produtos, 1.405 quilos, como queijos, linguiças e bacon foram recolhidos na sede da distribuidora. Os alimentos estavam com selo de inspeção de outros estados, como Paraná e Mato Grosso, mas não tinham de Mato Grosso do Sul e, por isso, não estavam autorizados a ser vendidos no Estado.

Segundo nota da Iagro, a ação visa ao combate à concorrência desleal com as empresas e indústrias devidamente registradas e constituídas no Estado. A Vigilância Sanitária deu prazo de 30 dias para o proprietário conseguir o alvará de funcionamento.