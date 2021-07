Mais uma fiscalização foi realizada nos dias 16, 17 e 18 de julho, com objetivo de diminuir a proliferação da COVID-19 em Três Lagoas, por meio da ação “De Olho no Coronavírus”. Segundo as informações divulgadas na manhã desta segunda-feira (19), pela Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), durante esses três dias a fiscalização recebeu 8 denúncias. Dez estabelecimentos foram notificados e 23 pessoas foram abordadas, além de 06 festas em residências e 3 festas clubes, 03 campos de futebol e 01 igreja.

A ação promovida pela Vigilância Sanitária conta com apoio dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) e da Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), bem como do Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), Assistência Social (SMAS), Administração (SEMAD), Polícia Militar Ambiental (PMA), Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Ministério Público (MP).

DENÚNCIAS

Para combater o avanço dos casos de COVID-19 é disponibilizado um canal para denunciar estabelecimentos e pessoas que descumpram as regras de prevenção e aglomerações previstas no decreto municipal. As denúncias devem ser feitas através do telefone (67) 3929-1861 de segunda a sexta-feira (das 7h às 17h), após esse horário e aos finais de semana o telefone é o 190 da Polícia Militar.