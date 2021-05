Imagens de segurança de um escritório de advocacia capturam imagens de um motorista que nesta segunda-feira (31) desrespeitou o sinal vermelho causando um capotamento. O veículo Volkswagen Voyage “furou” o sinal e colidiu com Renault Sandero que capotou. No veículo estavam o motorista sua esposa, e três crianças sendo duas meninas de 7 e 8 anos que foram socorridas pelos bombeiros. Devido o forte impacto o carro parrou na calçada com as rodas para cima. No Renault Sandero estavam um jovem de 26 anos e o pai um idoso de 70 anos ambos voltavam para casa após irem buscar o almoço. O motorista e o idosos nada sofreram.

Câmera flagra carro capotando com 3 crianças após batida em Campo Grande

