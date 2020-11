Playboys confundem condomínio com batalhão da PM, nos altos da Afonso Pena em Campo Grande e são presos na madrugada desta terça-feira (10) com 1 Kg de maconha. De acordo com informações do B.O a dupla dois jovens de 19 e 21 anos estavam num carro de corridas de aplicativo e tinha como objetivo o condomínio de luxo ao lado do prédio do Batalhão de Choque. O motorista errou a entrada e parou na frente da Unidade Operacional da Polícia. Os dois jovens ao desceram foram abordados pelos policiais que na revista encontraram o entorpecente.

Aos policiais o jovem de 21 anos disse que reside no condomínio na saída para Cuiabá e que é atleta de lutas e que havia feito amizade com jovens de classe média na academia. E que no início da pandemia ao deixar de treinar começou a fazer uso de maconha. Ainda de acordo com o depoimento como não gostam de ter contato com traficantes ele e os amigos compram entorpecentes em maior quantidade e a dividem entre si para uso próprio.

A polícia se dirigiu até uma casa no União onde a mãe disse que os filhos vendem drogas no local quando ela sai para trabalhar. Eles não estavam em casa e não foram localizados.