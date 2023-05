Flamengo acumula problemas físicos e lesões desde a chegada de Sampaoli

O Flamengo voltou de Salvador com três pontos, mas as lesões de David Luiz, Matheus Cunha, Everton Cebolinha e Matheus França, no primeiro tempo da vitória sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, evidenciam um problema com o qual técnico Jorge Sampaoli tem convivido desde que chegou ao Ninho do Urubu.

Perto de completar um mês no cargo, já são 10 lesões ou problemas físicos no elenco. Na manhã desta segunda (15), o clube atualizou a situação dos atletas David Luiz e Matheus Cunha.

O atleta David Luiz realizou exames que diagnosticaram pequena lesão na posterior da coxa direita. Segue tratamento no CT. Já o atleta Matheus Cunha apresentou uma inflamação no quadril direito, relata dor e será reavaliado para a partida de amanhã. #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 15, 2023

Neste período, Gerson e Varela são as ausências há mais tempo para Sampaoli, além de Matheuzinho e Filipe Luís, que se lesionaram antes da chegada do treinador e seguem em recuperação.

Vale destacar que tanto o Coringa quanto o lateral-esquerdo vivem expectativa de voltarem já no Fla-Flu.

Pedro, artilheiro do time em 2023 e também sob o comando de Sampaoli, é outro que pode voltar a reforçar a equipe diante do Fluminense neste terça. Por conta de uma lesão no adutor direito, o centroavante não foi relacionado para enfrentar o Bahia.

Na semana anterior, uma entorse no tornozelo esquerdo o havia tirado do jogo contra o Athletico-PR, também pelo Campeonato Brasileiro.

O aspecto físico do elenco rubro-negro, inclusive, já foi destacado com preocupação pelo próprio treinador. “Sequência complicada de jogos com pouco de recuperação, com uma preparação da qual eu não participei.

Para o que eu penso de futebol, a equipe ainda não encontrou a forma física, técnica e coletiva”, afirmou Jorge Sampaoli, após a vitória sobre o Goiás, no Maracanã, em 10 de maio.

E a Copa do Brasil?

As próximas horas definirão os relacionados para o Fla-Flu. Se Matheuzinho e Varela são dados como desfalques certos, as dúvidas são muitas: Gerson, Pedro, Thiago Maia, Everton Cebolinha, Matheus França, David Luiz, Filipe Luís e Matheus Cunha estão entre os que precisam ser liberados pelo DM.

Os problemas físicos e lesões desde a chegada de Jorge Sampaoli

Varela: cirurgia no quadril direito (27 de abril – não joga desde então)

cirurgia no quadril direito (27 de abril – não joga desde então) Gerson : lesão na coxa esquerda (2 de maio – não joga desde então)

: lesão na coxa esquerda (2 de maio – não joga desde então) Pedro: entorse no tornozelo esquerdo (6 de maio) e lesão no adutor direito (10 de maio)

entorse no tornozelo esquerdo (6 de maio) e lesão no adutor direito (10 de maio) Santos : choque no rosto (7 de maio)

: choque no rosto (7 de maio) Thiago Maia: lesão no quadríceps (8 de maio)

lesão no quadríceps (8 de maio) Everton Cebolinha : entorse no tornozelo esquerdo (13 de maio)

: entorse no tornozelo esquerdo (13 de maio) Matheus França : pancada no joelho (13 de maio)

: pancada no joelho (13 de maio) David Luiz : dores na coxa direita (13 de maio)

: dores na coxa direita (13 de maio) Matheus Cunha: dores no quadril e na coxa direita (13 de maio)