Flamengo “bate o martelo” e defini substituto de Gabigol após ser condenado a 2 anos de suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping.

O Clube fez um anúncio que surpreendeu a todos. A contratação do atacante Carlinhos, anteriormente no Nova Iguaçu, destacando-se como uma das revelações do Campeonato Carioca. O jogador chega ao Mengão para preencher a laguna deixada por Gabigol, suspenso até abril de 2025.