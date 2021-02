Não foi no Brasileiro de 2020 que o Inter acabou com jejum de 41 anos sem conquistar o título de campeão Brasileiro, mas o foi neste Brasileiro que o Flamengo deu fim tabu ao de 37 anos sem comemorar dois títulos seguidos do brasileirão.

Os anos 70 do Inter e o início dos anos 80 para o Flamengo foram de conquistas espetaculares. Em 1979 foi o último título de campeão brasileiro do Colorado Gaúcho, quando derrotou na final o Vasco da Gama duas vezes, respetivamente, por 2 a 0 e 2 a 1. Antes o Inter ganhou os campeonatos de 1975 e 1976. Já o Rubro-negro Carioca havia sido bicampeão pela última vez nos de 1982 e 1983. Agora, 2019 e 2020.

Na última rodada realizada nesta quinta-feira (25), para os dois times foram momentos de muita tensão e de muita expectativa, revivendo os campeonatos que tinham disputas de finais para se conhecer o campeão nacional. De um lado o Flamengo, no Morumbi amargou a derrota por 2 a 1 para o São Paulo graças a duas falhas terríveis do goleiro Hugo Souza. Já em Porto Alegre, no estádio Beira Rio, não faltou garra e determinação ao Internacional, porém faltou um gol, tudo por culpa do goleiro Cássio, do Timão, que fez defesas espetaculares e não deu chances ao colorado gaúcho, e o jogo ficou no 0 a 0.

Foi o oitavo título de campeão brasileiro do Flamengo – 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020, e o Internacional ainda continua com seus títulos obtidos em 1975, 1976 e 1979.

Terminado o Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi campeão com 71 pontos, e 62% de aproveitamento. Já o Inter foi vice-campeão com 70 pontos, e índice 61,40%. Além dos dois, também estão classificados para a Libertadores Atlético (MG) com 68 pontos e o São Paulo com 66. O vencedor da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio também se classificará para a fase de grupos. Já o vice ficará com a vaga da pré-libertadores ao lado do Fluminense.

Para a Copa Sul-americana estão classificados: Santos, Athletico (PR), Bragantino, Ceara e Corinthians.

Foram rebaixados: Vasco da Gama, Goiás, Coritiba e Botafogo