Flamengo continua arrasando seus adversários e é detentor da melhor campanha no Campeonato Carioca. Neste domingo venceu o Volta Redonda, por 2 a 0, no Maracanã, com estádio sem torcedor, com dois gols de Bruno Henrique, no segundo tempo. Apesar de jogar sem alguns dos seus principais titulares foi melhor e o resultado deu o direito de decidir o título de campeão do segundo turno (Taça Guanabara0), do Campeonato Carioca, diante do Fluminense no próximo domingo. Se derrotar o Flu, o Mengo sagrará campeão do Carioca por antecipação, pois, já ganhou o 1º turno.

Já o Fluminense empatou com o Botafogo por 0 a 0, no Estádio Nilton Santos, neste domingo, em jogo também válido pela semifinal do 2º turno. Mas por ter feito melhor campanha garantiu o direito de decidir o título da Taça Guanabara com o Flamengo.

A decisão da Taça Guanabara será em uma partida. No sorteio realizado nesta segunda-feira, o Tricolor venceu e optou por fazer o primeiro confronto no Maracanã.