Flamengo e Fluminense farão clássico inédito pela Copa do Brasil; veja números

A bola rola no Maracanã nesta terça (16), a partir das 21h, para Flamengo e Fluminense. O jogo abre as oitavas de final da Copa do Brasil e marcará o primeiro duelo dos times na história da competição em mais de 100 anos de clássico carioca. Segundo os números oficiais dos clubes, será o 444º Fla-Flu.

O histórico do clássico começou em 7 de julho de 1912, com vitória por 3 a 2 do Fluminense sobre o Flamengo, nas Laranjeiras.

O primeiro triunfo rubro-negro aconteceu no segundo turno do Estadual daquele mesmo ano: 4 a 0, também nas Laranjeiras. Desde então, não faltam encontros entre os rivais.

A rivalidade entre os tradicionais clubes está em alta. Flamengo e Fluminense decidiram os últimos quatro Campeonato Cariocas. Em 2020 e 2021, o Rubro-Negro levantou a taça. Nas últimas duas edições, em 2022 e 2023, o Tricolor foi quem saiu vitorioso e é o atual bicampeão estadual.

Veja mais números e curiosidades do Fla-Flu

443 jogos: 161 vitórias do Flamengo; 141 triunfos do Fluminense; 141 empates

O Flamengo marcou 640 gols contra 586 feitos pelo Fluminense

As maiores goleadas da história dos Fla-Flus são: Fluminense 5×1 Flamengo, em 24 de março de 1943, e Flamengo 7×0 Fluminense, em 10 de junho de 1945

O Fla-Flu da Copa do Brasil serão o terceiro mata-mata fora do Campeonato Carioca. Em 2009, o Fluminense eliminou o Flamengo na fase preliminar da Copa Sul-Americana. Em 2017, nas quartas de final do mesmo torneio continental, o Rubro-Negro deu o troco e eliminou o Tricolor

Em 36 confronto diretos, valendo título (incluindo finais de turnos) ou eliminação, a vantagem é do Fluminense, com 19 triunfos, contra 17 do Flamengo

O Maracanã é o principal palco do Fla-Flu, com 263 clássicos realizados desde a sua inauguração, em 1950. São 102 vitórias rubro-negras, 85 tricolores e 76 empates, com 357 gols do Flamengo e 323 gols do Fluminense

Depois da reinauguração do Maracanã, em 2013, houve 39 Fla-Flus no estádio, com 18 vitórias do Flamengo, 12 do Fluminense e nove empates